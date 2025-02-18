ضبط 2.5 طن سلع فاسدة وغلق 3 مصانع بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة رقابية موسعة، لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء، بدائرة مركز ومدينة الخانكة.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط حوالي 2 طن ونصف (حلاوة طحينية + كبدة + سمبوسك)، وجميعها متغيرة الخواص الطبيعية، وتم تصنيعها بشكل غير سليم داخل منشأة غير مرخصة، ويوجد بها خطر داهم علي الصحة العامة وصحة المواطنين، وغير مستوفاة للشروط الصحية.

كما جرى سحب عينات من المنتجات المتداولة بالأسواق الموجودة بتلك المنشآت وإرسالها إلي معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما شهدت الحملة إعدام 30 كجم هوالك إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محاضر للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية، والتوصية بغلق 3 مصانع لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة، ووجود خطر داهم على الصحة العامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر مراقب أول الأغذية بالمديرية، وشارك بالحملة مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة إيهاب الفريد رئيس المكتب، وخالد عبد الهادي، وأحمد مبروك، ومينا يوسف مفتشو الأغذية.