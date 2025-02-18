"أكل الأخضر واليابس".. حريق هائل يلتهم محتويات شقة في المنوفية (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق هائل قبل قليل، في شقة في الطابق الثالث بشارع المحطة في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وأبلغ الأهالي الحماية المدنية وتوجهت 3 سيارات للسيطرة على الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق تحت إشراف رئيس وحدة الحماية المدنية بمركز أشمون بقيادة العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية بالمنوفية، وتمثلت الخسائر في احتراق منقولات الشقة بالكامل، فيما لم ينتج عنه خسائر بشرية.