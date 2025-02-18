بالصور- عروض فلكلورية تزين أسوان في مهرجانها الدولي للثقافة والفنون

أسوان - إيهاب عمران:

تواصلت فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، مستقطبا الفرق الفنية من مختلف دول العالم لتقديم عروض تراثية مبهرة تعكس ثراء الفلكلور الشعبي وتنوعه الثقافي، ويستمر حتى 22 فبراير الحالي.

يقام المهرجان بمشاركة أكثر من 26 فرقة فنون شعبية منها 14 فرقة أجنبية، و12 فرقة مصرية.

وتواصلت العروض بعروضها الفلكلورية المستوحاة من تراث مدن القناة، حيث قدمت لوحات استعراضية مثل "يا طير يا رمادي، البحرية، آه ياللي، بتغني لمين، أم الخلول، الصياد"، وتميزت الرقصات بإيقاعاتها الحيوية المستمدة من البيئة الساحلية وأداء الراقصين الذي جسد طقوس الصيادين والبحر.

أما فرقة الصين، فقدمت عرضا ساحرا بأزياء "الهانفو" التقليدية، حيث مزجت بين الحركات التعبيرية والموسيقى التراثية، كما تألقت فرقة اليونان "تراجونا"، في تقديم رقصات "السيرتاكي" و"كالاماتيانوس"، وتميزت عروضها بالإيقاعات والحركات الديناميكية التي تعكس الفلكلور اليوناني العريق.

وفي نادي كهرباء صحاري، أبهرت فرقة الشرقية للفنون الشعبية الجمهور برقصاتها التي تعكس التراث الفلاحي المصري، ومنها "الفرح الشرقاوي، السقايين، الحوايا". وتعد رقصة "التنورة" واحدة من أبرز عروضها، حيث يؤدي الراقص حركات دائرية مستوحاة من التصوف المصري، بينما تبرز رقصة "كف العرب" الطابع البدوي في تمازج مدهش بين الإيقاع والجسد، وذلك بقيادة الفنان أحمد واصف.

كما قدمت فرقة سريلانكا "Geethanjalee Dance Academy"، المشهورة برقصة "Kandyan Dancing"، عرضا متميزا عكس الموروث الثقافي السريلانكي.