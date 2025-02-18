وزيرة التنمية المحلية تزور جناح "شفاء الأورمان" خلال الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية

الأقصر - محمد محروس:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الجناح الخاص بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، وذلك خلال مشاركتها في الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية تحت عنوان "دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث". تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بآليات إدارة الأزمات والطوارئ على المستوى المحلي، إضافة إلى الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في هذا المجال.

وخلال الزيارة، أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسة شفاء الأورمان في تقديم خدمات طبية متميزة ومجانية لمرضى السرطان من الأطفال والكبار، مشيدةً بدورها في دعم المجتمع المحلي بمحافظات الصعيد، وحرصها على الحفاظ على البيئة وتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

وشهدت الدورة التدريبية، التي تنظمها الوكالة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية، مشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية، من بينها وزارة الخارجية، الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بوزارة الصحة، وكالة الفضاء المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، ومسؤولين من وزارة إدارة الطوارئ الصينية.

من جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لوزيرة التنمية المحلية على زيارتها للجناح الخاص بالمستشفى، مؤكدًا أن المؤسسة تحرص على تطوير خدماتها باستمرار عبر المشاركة في الفعاليات الطبية العالمية المتخصصة في مجال الأورام والبحث العلمي، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.