من الغابة لعروض السفاري.. شبل أسد لجذب السياح فى جبال الغردقة وقرار من النيابة

البحر الأحمر- مصراوي:

أمرت النيابة العامة في الغردقة بإيداع شبل أسد، تم العثور عليه داخل إحدى محطات السفاري الجبلية، في دور رعاية متخصصة أو في حديقة الحيوان بالقاهرة، حيث سيحظى بالعناية اللازمة لحين استكمال التحقيقات.

جاء ذلك بعد تلقي بلاغات من شرطة البيئة ومحميات البحر الأحمر تفيد باستخدام حيوانات غير أليفة لجذب السياح مقابل رسوم مالية، دون الحصول على تصاريح بيئية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم تنفيذ حملة تفتيشية كشفت عن وجود حيوانات برية في مواقع غير مرخصة، ما يشكل مخالفة لقوانين البيئة.

وخلال الحملة، تم ضبط شبل الأسد داخل إحدى المحطات الجبلية، حيث كان يُستخدم في الترويج السياحي. وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرض الأمر على النيابة العامة، التي قررت نقله إلى حديقة الحيوان بالقاهرة لضمان توفير الرعاية المناسبة له.