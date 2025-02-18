كلية طب بيطري الزقازيق توجه قافلة مجانية لقرية حوض الندى في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

نظَّمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطري التعليمي، قافلة بيطرية مجانية لقرية "حوض الندى"، وتعد القافلة الثانية والعشرين، ضمن أنشطة الكلية والجامعة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، وخطة الكلية السنوية للمشاركة المجتمعية، وتحت رعاية د. خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ود. جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نُفذت القافلة تحت إشراف د. نصر عبد الوهاب محمد، عميد الكلية، وبمتابعة د. عصمت إبراهيم السعيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم د. لماح عبد السميع، مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وقد شارك فيها استشاريين وزملاء بالمستشفى البيطري التعليمي، بقيادة د. يسرى عبد الفتاح عبد المقصود، مدير المستشفى البيطرى التعليمى، ود. أحمد علاء الدين أحمد صفوت.

وتَمَّ الكشف على 187 حالة حيوانات، 1873 حالة طيور وأرانب، وتشخيصها، وعلاجها، وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، كما تَمَّ رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانًا فى إطار إسهام الجامعة فى البرامج الرئاسية التنموية، وتخفيفًا عن المواطـــــــن الشرقاوى، والنهوض بمستواه المعيشى، وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقًا للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمطلب لمعايير الجودة والاعتماد؛ إذ تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًّا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات، والمستلزمات الطبية البيطرية، والأدوية اللازمة التى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية التي تُعَدُّ مصدرًا للدخل والغذاء والحياة الكريمة للمربين.