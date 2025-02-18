مصرع تباع سقط من أعلى سيارة نقل في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى تباع مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل بمقطورة، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط تباع من أعلى سيارة نقل بمقطورة أمام مصنع الأسمنت ووفاته في الحال، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "فهد.م.ع"، 17 عامًا، مقيم مركز ناصر، شمال المحافظة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.