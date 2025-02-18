من أسرة واحدة.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في الغربية



مروة شاهين:

لقي شقيقين مصرعهما، بينما أصيب شقيقهم الثالث ووالديهما، إثر نشوب حريق في غرفة أطفال داخل منزل بقرية تفهنا العزب مركز زفتى بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية تفهنا العزب مركز زفتى.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل غرفة أطفال بسبب ماس كهربائي، وامتد لجزء من المطبخ، تم السيطرة على النيران وإخمادها.

كما تبين من المعاينة وفاة كلا من الطفل "سيف" 4 سنوات، وشقيقته "وفاء" 7 سنوات، وإصابة شقيقهم الثالث "أيمن" 10سنوات بحروق من الدرجة الأولي، وتم نقله لمستشفى الحروق بزفتي، وإصابة الأم والأب بحروق واختناقات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.