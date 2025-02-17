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وفاة الكابتن "عادل البابلي" نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق

11:45 م الإثنين 17 فبراير 2025

عادل البابلي

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الإسكندرية - محمد البدري:

رحل عن عالمنا نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق الكابتن عادل البابلي، مساء اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى نادي الاتحاد السكندري الكابتن "عادل البابلي" واصفًا إياه بنجم الجيل الذهبي لزعيم الثغر و منتخب مصر السابق.

وأصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى بيانا نعى فيه مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي؛ الكابتن عادل البابلي نجم نادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي ولاعب منتخب مصر السابق و أحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية.

ويعد الكابتن عادل البابلي، من أبرز نجوم الجيل الذهبي لنادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر في فترة السبعينات.

ولد عادل البابلي في 18 نوفمبر عام 1950 في محافظة الإسكندرية، وبدأ رحلته الرياضية بالنادي المصري بمنطقة الحضرة، وانتقل منه إلى نادي شباب مصر، قبل الانضمام لنادي الاتحاد السكندري، وعمره 18 عاما، ثم انضم إلى منتخب مصر.

حقق "البابلي" مع نادي الاتحاد السكندري بطولة كأس مصر مرتين عامي 1973/1976، وانضم إلى منتخب مصر عام 1968، وفاز معه بكأس فلسطين عام 1972، واعتزل كرة القدم عام 1984، ورحل عن عالمنا اليوم في 17 فبراير 2025.

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وفاة عادل البابلي نجم الاتحاد السكندري السابق وفاة الكابتن عادل البابلي نادي الاتحاد السكندري
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