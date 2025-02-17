وزير الرياضة: تنفيذ ستاد النادي المصري الجديد ببورسعيد هدف قومي

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، أن هناك هدفًا قوميًّا يتمثل في الانتهاء من تنفيذ استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد، داعيًا إلى تكاتف الجميع من أجل إتمام هذا المشروع الهام.

جاء ذلك خلال لقائه مع مجلس إدارة مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد، برئاسة الصحفي عبدالرحمن بصلة، وحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، لمناقشة الوضع الحالي للمركز، وتنفيذ قرار نقله إلى الأرض الجديدة المخصصة في حي الشرق، التي تم تخصيصها من قبل محافظة بورسعيد كقطعة أرض بديلة للمركز، وذلك في إطار تنفيذ مشروع استاد النادي المصري والمخطط الاستثماري الجاري تنفيذه.

من جهته، عرض رئيس مجلس إدارة المركز المخطط العام للأرض الجديدة، بما في ذلك الرسومات والتصميمات، ومراحل التنفيذ وأعمال الطرح.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية تكاتف جميع الجهات للحفاظ على اسم وتاريخ مركز شباب الاستاد، مقدّرًا جهود اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الذي وفّر قطعة أرض للمركز على مساحة 17 ألف متر كمقر جديد، بعد أن دخل المقر القديم ضمن مشروع تنفيذ استاد النادي المصري.

وعد الوزير مجلس إدارة مركز شباب الاستاد بتغطية الوزارة لجميع الأعباء المالية للمركز خلال الفترة الماضية، لضمان استمرار المركز في تقديم أنشطته الرياضية والشبابية حتى الانتهاء من تنفيذ المقر الجديد في القريب العاجل.