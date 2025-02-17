بالصور.. هنا اندلعت حكاية "خُط العفادرة" في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على منزل محمد محسوب، المعروف بـ"خُط العفادرة"، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن تصفيته وخمسة من أعوانه. الصور التي حصل عليها "مصراوي" وثقت اللحظات الأخيرة من العملية، حيث أظهرت براميل مشتعلة بالنيران وجدران المنازل التي اخترقتها طلقات الرصاص، في مشهد يعكس العنف الذي شهدته القرية خلال تبادل إطلاق النار الذي بدأته عصابة محسوب.

كانت الاشتباكات قد اندلعت قبل أكثر من ليلتين، في أعقاب تصاعد التوتر في القرية بسبب مشاجرة بين محسوب وإحدى العائلات على خلفية نزاع على شراء منزل.

استغل محسوب الفوضى التي نشأت بعد ثورة يناير 2011 ليؤسس عصابته التي ضمت العديد من العناصر الإجرامية، مثل "صقر.م" (17 عامًا)، و"أيمن.ر" (17 عامًا)، و"رفعت.أ" (45 عامًا)، و"كريم.م" (32 عامًا)، و"محمد.ع" (30 عامًا). تركزت نشاطات هذه العصابة في تجارة المخدرات والأسلحة، إلى جانب نشر الخوف في القرية.

وعلى مدار أكثر من 12 عامًا، نجح محسوب في تحويل قرية العفادرة إلى مركز للبلطجة والتهريب، مستفيدًا من طبيعة المنطقة الوعرة والتي صعّبت عمليات الملاحقة الأمنية. لكن الأحداث الأخيرة جعلت الأمور تخرج عن السيطرة، ودفع ذلك قوات الأمن إلى تنفيذ حملة مكثفة للقضاء على هذه البؤرة الإجرامية.

استمرت الاشتباكات بين قوات الشرطة والعصابة لثلاثة أيام، ما أسفر عن مقتل محسوب وأعوانه. وخلال المواجهات، فرضت القوات حصارًا أمنيًا مشددًا على القرية، وأدت الاشتباكات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العفادرة والقرى المجاورة، بعد أن استهدف المسلحون أسلاك الكهرباء في القرية. ونجحت قوات الأمن في اقتحام المنازل التي كان يختبئ فيها أفراد العصابة، وتم الإعلان عن مقتل محسوب و4 من معاونيه.

ورغم انتهاء الاشتباكات، لا تزال القوات الأمنية منتشرة في محيط القرية، لضمان استتباب الأمن وملاحقة المطلوبين الآخرين.

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