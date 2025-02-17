جامعة الأقصر تشارك في النسخة الثانية من مهرجان القصير للتراث والفنون (صور)

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في

الأقصر - محمد محروس:

شاركت جامعة الأقصر، بتوجيه من الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس الجامعة، في النسخة الثانية من مهرجان القصير للتراث والفنون، وذلك من خلال مكتب التعاون الدولي وفصل كونفشيوس المستقل، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الفعاليات الثقافية وتعزيز التبادل الحضاري.

أقيم المهرجان الذي نظمته جمعية المحافظة على تراث القصير بالتعاون مع بيت ثقافة القصير ومكتبة مصر العامة، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إيهاب رشاد، رئيس مجلس مدينة القصير.

شهدت فعاليات المهرجان عروضًا موسيقية تراثية أبهرت الحضور، حيث استمتعوا بأنغام آلة السمسمية، التي تعد جزءًا أصيلًا من الفلكلور الساحلي، إلى جانب فقرة الغناء الصوفي، التي أضفت أجواء روحانية تعكس عمق التراث المصري. كما تخلل المهرجان احتفالية ليلة النصف من شعبان، والتي تعد من أبرز الاحتفالات التراثية في مدينة القصير، حيث قدمت العروض لوحات نابضة بالحياة تجسد التقاليد الشعبية العريقة للمنطقة.

وفي إطار التبادل الثقافي، قدم فصل كونفشيوس بجامعة الأقصر عددًا من الأنشطة التفاعلية، شملت ورشًا لتعليم الخط الصيني والرسم التقليدي، إلى جانب ورش للحِرَف اليدوية الصينية، مما أتاح للحضور فرصة استكشاف جوانب جديدة من هذا التراث العريق.

كما شهد المهرجان مسابقة لأفضل طبق تراثي، جذبت عددًا كبيرًا من المشاركين، حيث تم تقديم أطباق مصرية أصيلة تعكس الهوية الثقافية للمجتمع المحلي، في خطوة تعزز الاهتمام بالمطبخ التراثي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الموروث الثقافي.

يُعد مهرجان القصير للتراث والفنون منصة ثقافية متميزة تسهم في الحفاظ على التراث وتعزيز الحوار بين الثقافات، ويؤكد على الدور الريادي لجامعة الأقصر في دعم الفنون التقليدية، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى صون الهوية الثقافية وتعزيز التواصل الحضاري.