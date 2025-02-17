سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، زوار معرض "أهلًا رمضان" في محافظة بورسعيد، خلال جولته التفقدية التي شملت أقسام المعرض المختلفة.

وأكد "سعده" خلال اللقاء على أهمية تقديم تخفيضات حقيقية على السلع وتوافرها بكميات كبيرة وجودة عالية. كما ناقش مع المواطنين مدى رضاهم عن المعرض الذي تقيمه الغرفة للعام العاشر على التوالي، مشددًا على أن أي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات يمكن التواصل بشأنها عبر غرفة العمليات المتواجدة في المعرض أو من خلال الرقم المخصص للتواصل عبر الهاتف المحمول و"واتس آب"، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها فورًا.

وأوضح "سعده" أن المعرض هو هدية من الغرفة لأبناء بورسعيد، حيث تم تحمل كافة التكاليف من قبل الغرفة مقابل تقديم العارضين تخفيضات تصل إلى 30%، وقد تتجاوز هذه النسبة في بعض السلع. كما أكد على مشاركة كبار تجار الجملة والشركات والمصانع، مما أسهم في وصول التخفيضات إلى مستويات عالية، وصلت في بعض الحالات إلى أسعار أقل من سعر الجملة.

من جانبهم، أشاد المواطنون بمستوى المعرض هذا العام، مؤكدين رضاهم عن أسعار السلع وجودتها، فضلاً عن توافرها بكميات كبيرة ودون حد أقصى للشراء. كما أعربوا عن شكرهم للغرفة التجارية على الأجواء الرائعة داخل المعرض، خاصة مهرجانات توزيع الهدايا والتذوق المجاني و"ساعة الحظ"، بالإضافة إلى العروض اليومية التي يتم الإعلان عنها.