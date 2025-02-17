بعد تبادل لإطلاق النار امتد ليومين.. مصرع "مسجل العفادرة" و4 من أعوانه في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي مسجل خطر وأربعة من أعوانه مصرعهم في تبادل لإطلاق النار خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في مركز ساحل سليم، بعد اشتباكات امتدت ليومين.

أفادت مصادر أن المدعو "م. م" الصادرة بحقه أحكام قضائية، لقي مقتله في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن فرضت كردونًا أمنيًا في قرية العفادرة، حيث أطلقت العناصر الإجرامية النيران على القوات فور وصولها، مما دفع القوات للرد بالمثل.

وقد ترأس الحملة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، واللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية. ووفق المصادر، فإن إطلاق النيران من قبل المسجلين أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء في القرية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى الجمايلة والتناغة والعفادرة.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها لا يتعلق بمواجهات قوات الأمن في محافظة أسيوط، خلال مداهمة أمنية لقرية العفادرة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين قضائيًا.

وفي حين لم تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا حول الأحداث حتى الآن، أفادت مصادر أن قوات الأمن داهمت القرية خلال اليومين الماضيين لفض اشتباك بين عائلتين، إلا أن أحد العناصر الإجرامية المطلوبين قضائيًا وأعوانه تبادلوا إطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال متواجدة في محيط القرية وفي مداخلها ومخارجها لضبط الأمن ومحاصرة المطلوبين، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بعد توقف إطلاق الأعيرة النارية من قبل خارجين عن القانون والصادرة ضدهم أحكام قضائية خلال مداهمة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.