رئيس وزراء كرواتيا يزور مقابر اللاجئين بعيون موسى (صور)

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء طارق حامد، محافظ السويس، اليوم، أندرية بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، برفقة وزير الثقافة الكرواتي وسفير بلاده بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة المصري، وذلك خلال زيارته لمقابر اللاجئين الكرواتيين بمنطقة الشط في عيون موسى.

ورحب المحافظ بالوفد الكرواتي، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا، وأهمية هذه الزيارة السنوية لإحياء ذكرى اللاجئين الذين لجأوا إلى مصر خلال الحرب العالمية الثانية.

ورافق المحافظ رئيس الوزراء الكرواتي والوفد المرافق إلى منطقة المقابر، التي تضم رفات 850 لاجئًا كرواتيًا، معظمهم من الأطفال، ممن أقاموا بمخيم اللاجئين في السويس بين عامي 1944 و1946، حيث استضاف المخيم آنذاك نحو 30 ألف كرواتي.

وخلال الزيارة، استعرض الجانبان الجهود المبذولة للحفاظ على الموقع التاريخي، الذي يعكس الروابط العميقة بين البلدين.

وشهد الاستقبال حضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، والدكتور علاء حراز، رئيس حي الجناين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.