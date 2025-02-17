محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات رمضان ويؤكد تشديد الرقابة على الأسواق (صور)

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وأعلن أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، عن افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف المحافظة.

يقام المعرض على مساحة 1200 متر بمشاركة 70 عارضًا، ويوفر السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل إلى 30%، ويستمر لمدة شهر.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة الرقابية، بما في ذلك التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضمان الالتزام بالتخفيضات وتوفير منتجات ذات جودة عالية.

كما أكد أهمية التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، مع تكثيف الأسواق المتنقلة في القرى والمناطق النائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت مديرية التموين أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الأسواق صباحًا ومساءً، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز وأرصدة السلع الأساسية. كما سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز خلال الشهر لتوفير الخبز للمواطنين.

وفي الجانب الصحي، أكدت مديرية الصحة التنسيق مع الغرفة التجارية لتوفير طواقم طبية داخل معرض "أهلاً رمضان" لإجراء فحوصات مجانية، مع إطلاق قوافل طبية وفرق صحية بالمساجد الكبرى خلال صلاة التراويح، وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأغذية.

كما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن بدء توزيع المواد الغذائية على 10 آلاف أسرة مستحقة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتجهيز 13 مطبخًا لتقديم 1600 وجبة إفطار يوميًا، إضافة إلى 300 وجبة سحور، فضلًا عن إقامة خيمتي إفطار يوميًا تستقبلان 250 أسرة في مركزي أبوصوير والإسماعيلية.

وأكدت مديرية الأوقاف تنظيم 30 ملتقى فكري في المساجد الكبرى، بمشاركة نخبة من الأئمة والشيوخ، إلى جانب فعاليات دينية وثقافية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجامعة قناة السويس.

كما شملت المناقشات تنظيم فعاليات رمضانية تتضمن حفلات سمر، مسابقات للأطفال، أنشطة ثقافية ورياضية، واحتفالية عيد الأم، إضافة إلى معارض للأشغال اليدوية ومنتجات "أيادي مصر".

وأكدت مديرية الطب البيطري تكثيف الحملات الرقابية على محال بيع اللحوم والدواجن والمجازر والمطاعم، بالإضافة إلى دور المسنين والأيتام، لضمان سلامة الأغذية.

وفيما يتعلق بقطاع العمل، ناقشت مديرية العمل مع الشركات بالمنطقة الصناعية تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف منح للعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة تعديل ساعات العمل خلال الشهر الكريم.

ووجه المحافظ برصد مشكلات نقص أو ضعف مياه الشرب في أوقات الذروة، وعرض مقترحات لحلها بشكل جذري، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان.