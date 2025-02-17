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أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل -صور

04:51 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (2)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (3)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (6)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (7)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (8)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (9)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (4)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (10)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (12)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (13)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (11)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (15)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (14)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (16)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (18)
  • عرض 17 صورة
    أسوان تنهي استعداداتها لاحتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل (17)
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أسوان - إيهاب عمران :

أنهت منطقة الآثار بأسوان، الاستعدادات الخاصة باحتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية، في ظاهرة فلكية فريدة تحدث مرتين فى العام فى 22 فبراير و22 أكتوبر .

وأكد مصدر مسؤول بمنطقة آثار أسوان، أن الاستعدادات لاحتفالات تعامد الشمس بدأت منذ عدة أسابيع، وجرى فيها إجراء صيانة كاملة للمعبدين وتنظيفهما من الأتربة ومخلفات الطيور، وإزالة البقع الناتجة عن مخلفات الطيور عن طريق أخصائي الترميم بالمعبد، وأجرينا أعمال صيانة كاملة لشبكة الإنارة والإضاءة داخل المعبد وخارجه، كما جرى صيانة كاميرات المراقبة لتأمين منطقة المعبدين بالكامل، كما جرى عمل صيانة لعربات الجولف القديمة وشراء سيارات جديدة لنقل الزوار والسياح وكبار السن من بوابة الدخول إلى ساحة المعبد وعودتهم

وأضاف أنه تمت زيادة مساحة اللاند سكيب المحيطة بالمعبد، وتقليم وتجميل أشجار الزينة، وتجميل الشوارع المحيطة والمؤدية الى المعبد بالتعاون مع مجلس مدينة أبو سمبل .

وأوضح أنه جرى إصلاح وزيادة الحواجز الخشبية التى تستخدم وقت التعامد لتنظيم دخول وخروج السياح للمعبد لمشاهدة ظاهرة التعامد، وسيجري تركيب 2 شاشة عملاقة لعرض الظاهرة أمام المعبد.

وأشار أحمد مسعود مدير معبد أبو سمبل أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، تعد من المعجزات الفلكية التي يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، وتجسد التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون في علوم الفلك والنحت والهندسة

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أسوان احتفالية تعامد الشمس معبد أبو سمبل
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