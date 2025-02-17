بعد ساعات من افتتاحها.. زيارة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تكشف كارثة في وحدة صحية جديدة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، قرية كفر الترعة الجديد بمركز شربين، لمتابعة والتأكد من التزام المسئولين بالري ومركز ومدينة شربين، برفع تجمعات وتراكمات القمامة بترعة القرية، وللتأكد بنفسه أن الأعمال تجري على قدم وساق لتطهير الترعة، وعودة المظهر الحضاري للمكان والحفاظ على البيئة وذلك بعد قيامه بقطع زيارته للقرية وافتتاح وحدة طب الأسرة وتوجيهه بسرعة رفع المخلفات.

وفاجأ محافظ الدقهلية الوحدة الصحية بكفر الترعة الجديد، والتي كان من المزمع افتتاحها بالأمس، وافتتحها الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة اليوم، إلا أن محافظ الدقهلية، اكتشف أنها مغلقة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين، وانصراف كافة أطقم العمل منها الساعة الثانية ظهرا، دون استمرارهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين حتى الساعة السادسة مساءا، وهو موعد انتهاء النوبتجية.

وأمر محافظ الدقهلية بإحالة مدير الإدارة الصحية بمركز شربين، ومدير الوحدة الصحية بكفر الترعة الجديد، وجميع طاقم العمل النوبتجية المسائية للتحقيق.

واستمر المحافظ منتظرا أمام الوحدة الصحية، لحين وصول أحد الأطباء وفتح الوحدة لتشغيلها، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية المحددة.