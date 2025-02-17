"جثة وبنزين فرش الطريق".. ننشر الصور الأولى لحادث إقليمي المنوفية -صور

بعد ساعات من افتتاحها.. زيارة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تكشف كارثة في وحدة

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، على الطريق الإقليمي أمام قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عصر اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين نقل إحداهما محملة بالبنزين، وذلك في الإتجاه القادم من القاهرة ومدينة بنها إلى مركز الباجور والسادات.

وتسبب الحادث في انقلاب سيارة نقل وتسرب البنزين على الطريق، فضلاً عن مصرع سائق إحدى السيارتين، ويُدعى "السعيد.ع.ع" 50 سنة، مقيم بمركز بنها، ونقل جثمانه بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى، في انتظار العرض على الطب الشرعي تحت تصرف النيابة.

ويعمل رجال الحماية المدنية على إزالة آثار الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.