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"جثة وبنزين فرش الطريق".. ننشر الصور الأولى لحادث إقليمي المنوفية -صور

04:35 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حادث إقليمي المنوفية
  • عرض 6 صورة
    حادث إقليمي المنوفية
  • عرض 6 صورة
    حادث إقليمي المنوفية
  • عرض 6 صورة
    حادث إقليمي المنوفية
  • عرض 6 صورة
    حادث إقليمي المنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

لقى سائق سيارة نقل مصرعه، على الطريق الإقليمي أمام قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عصر اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين نقل إحداهما محملة بالبنزين، وذلك في الإتجاه القادم من القاهرة ومدينة بنها إلى مركز الباجور والسادات.

وتسبب الحادث في انقلاب سيارة نقل وتسرب البنزين على الطريق، فضلاً عن مصرع سائق إحدى السيارتين، ويُدعى "السعيد.ع.ع" 50 سنة، مقيم بمركز بنها، ونقل جثمانه بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى، في انتظار العرض على الطب الشرعي تحت تصرف النيابة.

ويعمل رجال الحماية المدنية على إزالة آثار الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حادث إقليمي المنوفية المنوفية قرية إسطنها مركز الباجور
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