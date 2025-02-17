وفد هندي يزور ضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ -صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الhثنين، زيارة وفد سياحي مكون من 62 فردًا من دولة الهند لزيارة ضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

واستقبل جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، الوفد الهندي، وذلك بحضور نائب رئيس المدينة عبد السلام حجازي، والشيخ حاتم فوزي البري، كبير الأئمة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن زيارة الوفد الهندي والتي استغرقت حوالي ساعة ونصف تضمنت التعرف على تاريخ المسجد، والحضارة الإسلامية، وتاريخ قطب الشريعة العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وفي السياق أعرب الوفد الهندي عن سعادته بزيارة مدينة دسوق، وضريح العارف بالله إبراهيم الدسوقي.