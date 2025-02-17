اختناق 25 تلميذاً ومعلمتين في مدرسة ابتدائية ببلبيس.. روائح كريهة تثير الذعر

الشرقية -ياسمين عزت

أصيب 25 طالبًا وطالبة ومعلمتين باختناق داخل إحدي المدارس الخاصة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تلقى إشارة من مدرسة ابتدائية خاصة بمركز بلبيس تفيد إصابة 25 تلميذا ومعلمتين باختناق، نتيجة انبعاث روائح كريهة داخل المدرسة دون معرفة مصدرها.

وأضاف محمد رمضان أنهم تواصلوا مع الإسعاف التى دفعت بعدد من السيارات لنقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أنه تابع حالتهم الصحية حتى خرجوا جميعا.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه قام تواصل مع مجلس مدينة بلبيس للإبلاغ عن تلك الروائح المجهولة، ومن خلال فحص مجلس المدينة عن مصدر الرائحة تبين أنها منبعثة من مصنع لحوم صناعية مجاور للمدرسة، وقاموا بإبلاغ الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المستشفى كان على استعداد تام بمجرد وصول جميع المصابين، وتم التعامل معهم من خلال تقديم الأكسجين والعلاج اللازم لهم، وخروجهم جميعا بعد التأكد من استقرار حالتهم والاطمئنان عليهم.