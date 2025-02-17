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مسرح عرائس وورش تدريبية ضمن قافلة خدمية بقرية الستمائة فى البحيرة -صور

03:14 م الإثنين 17 فبراير 2025
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    مسرح عرائس
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    قافلة خدمية
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البحيرة - أحمد نصرة:

تنفذ محافظة البحيرة قافلة خدمية مجانية، بقرية الستمائة بمركز حوش عيسى، تستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل، في إطار حرص المحافظة على الوصول بالخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

تهدف القافلة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتعقد مديرية الشباب والرياضة، من خلال القافلة ورش تدريبية لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، ويهدف التدريب إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال إعداد السيرة الذاتية بشكل احترافي وتنمية مهارات التواصل خلال المقابلات الشخصية والتعريف بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.

يأتي التدريب في إطار الاستعداد للملتقى التوظيفي المقرر عقده يوم الخميس المقبل، والذي يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل متنوعة للشباب من الجنسين.

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مسرح عرائس قرية الستمائة البحيرة
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