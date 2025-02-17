بتخفيضات 30% .. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة الطور -صور

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء خيري حسين، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، معرض "أهلا رمضان" الذي أقيم بجوار مسجد المنشية بمدينة طور سيناء، بتخفيضات تتراوح من 20 حتى 30 %، وذلك بحضور علي حماده، رئيس مدينة الطور، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وتجول السكرتير العام داخل المعرض، للتأكد لمتابعة جودة المنتجات وتنوعها، مؤكدا ضرورة التزام جميع التجار بنسب التخفيضات المقرر، وضخ كميات كبيرة من المنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين.

وأشاد السكرتير العام بالمعرض، موجها بإستمرار على مدار شهر رمضان، وشن الحملات الرقابية عليه باستمرار لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة مما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجه بإطلاق منافذ متنقلة تضم كافة احتياجات رمضان، والسلع الغذائية الأساسية، لتجوب الوديان والأحياء السكنية البعيدة عن المعارض، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين بكافة المناطق من الاستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار التي تسعى القيادة السياسية بالدولة إلى تحقيقها لصالح المواطنين.

واوضح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أنه يوجد تعاون بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة لإقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة مدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات رمضان بأسعار في متناول الجميع.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن المعرض يتضمن كافة احتياجات رمضان " ياميش" من "بلح، تمر هندي، جوز هند، زبيب، خروب، عرقسوس، كركديه"، وكافة أنواع العصائر، والخضروات والفاكهة، والسلع الغذائية الأساسية، والمنظفات، والملابس، والمشغولات اليدوية، فوانيس رمضان.

وأشار إلى أن أسعار البلح تبدأ من 15 حتى 60 جنيها، والتين المجفف 110 جنيهات، وجوز الهند الكيلو 150 جنيها، والزبيب الكيلو180 جنيها، وكيلو الأرز 23 جنيها، والمكرونة 9 جنيهات، والزيت يبدأ من 67 حتى 72 جنيها، والسمن يبدأ من 56 حتى 115 جنيها، وزيت الزيتون الكيلو 170جنيها، وعسل النحل الكيلو من 100 حتى 120 جنيها، وكيلو اللحم البلدي 250 جنيها.

واكد أن مدينة طور سيناء تتضمن معرض رئيس وشادر، ومن المقرر ان يجري افتتاح معرض رئيسي بمدينة شرم الشيخ، ومعرض وشادر بمدينة دهب، ومعرض بمدينة رأس سدر، وذلك خلال الأسبوع الحاري، كما سيجري افتتاح 3 معارض خلال الأسبوع المقبل، بواقع معرض بمدينة أبوزنيمة، ومعرض بمدينة أبورديس، ومعرض بمدينة نويبع.