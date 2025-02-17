عودة الهدوء إلى قرية العفادرة.. قوات الأمن بأسيوط تحاصر الخارجين عن القانون

أسيوط ـ محمود عجمي:

عادت الحياة إلى طبيعتها في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بعد توقف إطلاق الأعيرة النارية من قبل خارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية خلال مداهمة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت مصادر لـ"مصراوي" أن قوات الأمن المركزي ورجال مديرية أمن أسيوط لا يزالون متواجدين في مداخل ومخارج القرية لضبط الأمن ومحاصرة المطلوبين، حفاظًا على أرواح المواطنين. وأكدت المصادر أن التواجد الأمني المكثف يهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع ومنع أي محاولات لإعادة الفوضى إلى القرية.

ووفقًا للمصادر، قامت قوات الأمن المركزي، ورجال مديرية أمن أسيوط، بعملية مداهمة مكثفة في القرية، حيث تم تعزيز التواجد الأمني عند مداخل ومخارج القرية لمنع أي محاولات للهروب أو تجدد أعمال إطلاق النيران.

وأكدت المصادر أن القوات الأمنية لا تزال متواجدة في محيط القرية لضمان استقرار الأوضاع وملاحقة المطلوبين، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة الممتلكات؛ مشيرة يأتي هذا التحرك الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وتشن الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية مكبرة لضبط خارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية في مركز ساحل سليم.

ترأس الحملة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، واللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، لاستهداف المطلوبين في قرية العفادرة.

وأفادت مصادر لـ"مصراوي"، أن أجهزة الأمن فرضت كردونًا أمنيًا في قرية العفادرة خلال المداهمة المستمرة حتى الآن؛ وفور وصول القوات، أطلقت عناصر إجرامية خطرة صادر ضدهم أحكام قضائية النيران على القوات، التي بادلتهم النيران.

وأضافت المصادر أن إطلاق النيران من قبل المسجلين الخطر أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء في القرية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى الجمايلة والتناغة والعفادرة.