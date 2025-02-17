فتح باب التقديم للتربية الوطنية "طالبات" بجامعة حلوان.. رابط التسجيل

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقديم لدورات التربية الوطنية للطالبات، في إطار الجهود المشتركة لتطوير المناهج وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية. تهدف هذه الدورات إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات وتعريفهم بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وبحسب بيان، يأتي هذا الإعلان تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2025.

وتقام الدورات بالجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

تأتي هذه الدورات في إطار الحرص على تأهيل الطالبات وتعزيز قيمهن ومبادئهن الوطنية، حيث تتضمن محاضرات مكثفة تهدف إلى التصدي للأفكار المغلوطة ومواجهة التحديات الفكرية المختلفة، مما يسهم في تعزيز الروح الوطنية لديهن.

ويمكن للطالبات الراغبات في الالتحاق بدورة التربية الوطنية بسرعة التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ، حيث يعد اجتياز الدورة أحد متطلبات التخرج الأساسية، مما يمنح الطالبات فرصة لاكتساب معارف ومهارات تسهم في بناء شخصياتهن الوطنية وتعزيز ارتباطهن بوطنهن ومجتمعهن.

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