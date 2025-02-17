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تفحم جثمانه.. مصرع شخص فى حريق شقة سكنية بالدقهلية

02:24 م الإثنين 17 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخص مصرعه جراء اندلاع حريق داخل مسكنة بقرية سمبو مقام التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، باندلاع حريق داخل شقة سكنية بقرية سمبو مقام مركز ميت غمر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حريق فى منزل مكون من طابق واحد بقرية سمبو مقام شارع السوق، ومصرع شخص يدعى "محمد فهمي عثمان الجندي،60 عاما، جثة متفحمة بداخل المنزل.

جرى السيطرة على الحريق واخماده بواسطة قوات الحماية المدنية ونقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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