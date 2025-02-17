نائب محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير محطة مياه الحبيل لمواجهة ضعف المياه -صور

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الشرب بقرية الجبيل، التابعة لمركز قنا، والتي تُعدّ آخر المناطق ضمن 13 منطقة تعاني ضعفًا أو انقطاعًا في مياه الشرب خلال فصل الصيف، رافقه خلال الجولة المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

تأتي هذه الجولة في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان وفصل الصيف، والعمل على معالجة ضعف ضخ المياه وانقطاعها في عدد من المناطق والقرى بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين، ويتم ذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، استكمالًا للخطة التي وضعتها الشركة للقضاء نهائيًا على هذه الأزمة.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا، أن المحطة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 لترًا في الثانية، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 21 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا يأتي ضمن جهود المحافظة لإنشاء محطات مياه جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين، انطلاقًا من كون المياه حقًا أصيلًا لكل مواطن.

وأشار المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى أن الشركة تعمل على تشغيل محطة الحبيل بكامل طاقتها، وتبذل أقصى الجهود لتوفير مياه شرب نظيفة لكل مواطن، سواء من خلال خطط التمديد والدعم، أو عبر أعمال الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة، أو تغيير أقطارها بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني، لافتا إلى أن الشركة تجري توسعات داخل المحطات لزيادة الإنتاج بما يلبي احتياجات السكان، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.