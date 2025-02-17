مصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات قطار فى الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها خلال عبورها شريط السكة الحديد أسفل كوبري الجيش بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلى مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث اصطدام قطار بسيدة ووفاتها فى الحال أسفل كوبري الجيش بشارع صلاح سالم بمدينة طلخا "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد محمد غوزي، رئيس المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام القطار بسيدة "مجهولة الهوية"، وذلك حال عبورها شريط السكة الحديد وتصادف مرور القطار مما تسبب فى دهسها ووفاتها فى الحال.

جرى نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف الى مستشفى المنصورة الدولي، وعمل نشرة بأوصاف المتوفاة للتوصل الى ذويها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.