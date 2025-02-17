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مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في بني سويف

12:28 م الإثنين 17 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

تحولت جثة شخص إلى أشلاء بعدما صدمه قطار أمام مزلقان السحارة في نطاق مدينة بني سويف، اليوم الاثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع شخص مجهول الهوية، أسفل عجلات القطار أمام مزلقان السحارة في نطاق مدينة بني سويف، أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتحولت جثته إلى أشلاء.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف هوية المتوفى.

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