إصابة ربة منزل بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيبت ربة منزل بطلق ناري، اليوم الاثنين، في ظروف غامضة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة ربة منزل تدعى وحيدة.ش.ا، 35 عاما بطلق ناري في عزبة آدم بنجع حمادي، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.