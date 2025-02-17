في ظروف غامضة.. إصابة ربة منزل بطلق ناري شمال قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت ربة منزل بطلق ناري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في ظروف غامضة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة ربة منزل بطلق ناري في عزبة آدم بنجع حمادي.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "وحيدة.ش.ا"، 35 عاما، بطلق ناري.

تم نقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.