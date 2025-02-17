بالمقعد الخلفي.. العثور على جثة داخل سيارة ملاكي في العاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة شخص داخل سيارة ملاكي بالحي 33 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من إسعاف الشرقية يفيد بالعثور على جثة داخل سيارة فيرنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، حيث تبين وجود المتوفى في المقعد الخلفي.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.