الإسماعيلية تشارك في قافلة مساعدات لغزة ومبادرة لدعم الأسر في رمضان (صور)

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شارك اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة، بتنظيم صندوق "تحيا مصر" وبمشاركة عدد من المحافظات.

شهد الفعالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إضافةً إلى عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي المجتمع المدني.

وتضمنت القافلة 460 شاحنة محملة بأكثر من 7200 طن من المساعدات الغذائية والطبية، التي ستصل إلى غزة تزامنًا مع شهر رمضان، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

كما أطلق محافظ الإسماعيلية مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تستهدف توفير 2.5 مليون كرتونة غذائية، و320 طنًا من اللحوم، و115 طنًا من الدواجن، إضافة إلى تحضير 3 ملايين وجبة إفطار للصائمين.