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النيابة تقرر حبس المتهمين بقتل صديقهما عادل إسماعيل في السويس (صور)

10:27 م الأحد 16 فبراير 2025

عادل اسماعيل في زفافه

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السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة فيصل والجناين في السويس حبس شابين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقهما عادل إسماعيل عمدًا مع سبق الإصرار، بعد استدراجه إلى منطقة صحراوية على طريق السويس - القاهرة القديم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "إسلام. ف" و"كريم. ف" استدرجا المجني عليه بحجة مناقشته في خلاف عائلي، ثم اعتديا عليه بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وبعد بلاغ من زوجة الضحية حول اختفائه، شكلت أجهزة الأمن فريق بحث توصل إلى تورط المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن موقع الجثة.

وأمرت النيابة بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، قبل تسليمه لذويه.

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