بعد استياء المحافظ ومغادرته القرية.. تحرك عاجل بشأن تجمعات القمامة في "كفر الترعة" (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شنت الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مساء اليوم الأحد، حملة مكبرة بقرية كفر الترعة الجديد بمركز شربين، لرفع المخلفات وتطهير الترعة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري، وذلك عقب مغادرة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، للقرية غاضبًا خلال افتتاح عدد من المشروعات، بسبب سوء حالة النظافة وتجاهل المسؤولين لشكاوى الأهالي.

أسفرت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق بين إدارة المخلفات الصلبة والري ورئاسة مركز شربين، عن رفع نحو 560 طنًا من تجمعات القمامة والمخلفات البلدية، ونقلها إلى المقلب الصحي بقلابشو.

وأكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال في تقديم الخدمات، لا سيما فيما يتعلق برفع تراكمات القمامة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وكان اللواء طارق مرزوق قد قطع زيارته صباح اليوم أثناء افتتاح الوحدة الصحية بقرية كفر الترعة الجديد، بعدما فوجئ بسوء حالة المصرف، موجّهًا خطابًا شديد اللهجة لرئيس مركز ومدينة شربين، كما وجّه تحذيرًا لرئيس الوحدة المحلية لرأس الخليج، التي تتبعها القرية، بسبب تدني مستوى النظافة وانتشار المخلفات.

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