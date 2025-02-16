إحالة أوراق طالب للمفتي بعد ذبح زوجته في ثاني أيام الزواج بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، أوراق طالب إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد أن ذبح زوجته وفصل رأسها في ثاني أيام زواجهما بقرية الفيما بمركز الفتح، وذلك لشكّه في سلوكها. وحددت المحكمة جلسة 18 مارس المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت وإيهاب أحمد دهيس، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى بلاغ قدّمه المتهم "محمد. م. ب" (24 عامًا)، طالبٌ مقيم بقرية الفيما، يفيد بذبحه زوجته "أزهار. ع. م" (16 عامًا) داخل مسكن الزوجية.

انتقل الرائد أحمد هاشم النمر، معاون وحدة مباحث مركز الفتح، إلى موقع الحادث، حيث وجد المتهم جالسًا بجوار جثة زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة مستخدمًا سكينًا كانت ملقاة بجوار الجثة.

وأمام وكيل نيابة الفتح، أحمد أبو دولة، صرّح المتهم بأنه تزوّج المجني عليها في الأول من سبتمبر 2024، وبعد انتهاء حفل الزفاف، صعدا إلى شقتهما. وفي اليوم التالي، لم يُلاحظ وجود دماء نتيجة العلاقة الزوجية، مما أثار شكوكه. فأحضر سكينًا من المطبخ وذبحها، مفصلًا رأسها عن جسدها.

وأظهرت تحريات الرائد أحمد هاشم النمر أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وأنه اعتقد أن زوجته ليست بكرًا، مما دفعه لارتكاب الجريمة.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن وجود جرح ذبحي أعلى العنق، مع فصل كامل للرأس عند مستوى الفقرات العنقية الثانية والثالثة، بالإضافة إلى جروح قطعية بالوجه. كما تبين أن غشاء البكارة من النوع الحلقي وبه قطوع حديثة.