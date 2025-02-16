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إزالة 52 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة في دراو وأسوان والبصيلية ضمن الموجة الـ 25 (صور)

06:24 م الأحد 16 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    إزالة 52 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة
  • عرض 5 صورة
    إزالة 52 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة
  • عرض 5 صورة
    إزالة 52 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة (5)
  • عرض 5 صورة
    إزالة 52 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة
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أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الوحدات المحلية في مدن ومراكز أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 25، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

أسفرت الحملة حتى الآن عن إزالة 52 حالة تعدٍّ بمساحة إجمالية بلغت 22 ألف متر مربع.

وفي هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بقيادة كمال حلمي، تعديًا على أرض زراعية بمساحة 8000 متر مربع.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، إزالة تعدٍّ بمنطقة المحمودية على مساحة 1000 متر مربع.

وفي السياق ذاته، أزالت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بقيادة أشرف فكري، 10 حالات تعدٍّ على مساحة 13 ألف متر مربع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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إزالة تعديات الأراضي دراو أسوان أراضي الدولة
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