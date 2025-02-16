كفر الشيخ في التسعينيات.. معلومات جديدة عن سفاح الإسكندرية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حصل "مصراوي" على معلومات جديدة بشأن المحامي، سفاح الإسكندرية "ن. ال. غ"، البالغ من العمر 51 عامًا، وذلك عقب إلقاء القبض عليه بعد الكشف عن جرائمه، حيث عُثر على ثلاث جثث من ضحاياه.

بحسب أهالي بلدته، وُلد المتهم في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وأقام بها مع أسرته حتى تخرجه في كلية الحقوق منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن ينتقل مع أسرته إلى سيناء.

وأشار الأهالي إلى أن المتهم مجهول بالنسبة لمعظم أبناء بيلا، نظرًا لمرور سنوات طويلة على مغادرته المحافظة مع أسرته.

وكان قسم شرطة المنتزه ثانٍ قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة مدفونة داخل شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

وانتقل ضباط وحدة المباحث إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة عن وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة التي يستأجرها المحامي المذكور، وتبين أنهما تعودان إلى زوجته بعقد عرفي وموكلته.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

كما استخرجت فرق البحث الجنائي جثمان رجل آخر كان مدفونًا بأرضية شقة بالطابق الأرضي في منزل بشارع 7، المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة، ضمن نطاق قسم شرطة المنتزه أول.

ونجحت فرق البحث في استخراج الجثمان بحالة تحلل داخل كيسين، وذلك بعد أعمال حفر استغرقت ساعات، حيث عُثر على متعلقات تشير إلى هوية المجني عليه.

وكشفت التحريات أن الجثمان يعود لرجل مُبلغ بتغيبه عن منزله، وسبق أن حُرر بشأنه بلاغ في قسم شرطة الرمل ثانٍ، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة علاقته بالمتهم والأسباب التي أدت إلى مقتله.

اقرأ أيضًا:

العثور على جثة ثالثة لضحايا سفاح الإسكندرية في شقة بالعصافرة

"سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية (صور)

5 متهمين آخرين في واقعة سفاح المعمورة بالإسكندرية.. من هم؟- صور

لمطابقتها بجثة شارع 7.. إجراء DNA لأسرة الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة" -صور