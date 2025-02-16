المؤبد لسائق توك توك خطف طفلة وسرقها في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لشاب متهم بخطف طفلة وحاول التعدي عليها وسرقتها بدائرة قسم شرطة بلبيس.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية "حسن خ ع ع ال" 21 سنة سائق توك توك، لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليه "ل ال" وسرقتها بدائرة قسم بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها وكانت تستقل التوكتوك خاصته بغرض توصيلها إلى شقيقتها، إذ قام بتغيير مساره مستغلا صغر سنها، وسلك طريقا غير مأهول بالأشخاص.

حاول التعدي عليها وأشهر فى وجهها سلاح أبيض مهددا إياها، ما دفع الطفلة للصراخ فخاف من افتضاح أمره، وسرق مبلغ مالي بحوزتها، ولهذا عاقبت المتهم بالمؤبد.