جامعة المنصورة تستقبل فرق الاعتماد لتجديد اعتماد كليتي الزراعة والحقوق -صور

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الدقهلية-رامي محمود:

استقبل الدكتور محمد عطية البيومي ، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد فرق زيارات الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يستهدف تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الزراعة للمرة الثانية، والاعتماد المؤسسي لكلية الحقوق للمرة الأولى.

كما تستهدف الزيارة اعتماد برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء بكلية الزراعة، وبرنامج مانشستر بكلية طب الأسنان.

ضم الوفد كل من الدكتور مصطفى عبد الخالق عطية، رئيس فريق الاعتماد لكلية الحقوق،الدكتور أحمد أحمد سليمان عبد اللاه، رئيس فريق المراجعة لكلية الزراعة، الدكتور صفاء عبد الحميد نصر المنيزع رئيس فريق الاعتماد لبرنامج مانشستر لطب الأسنان، وأعضاء فرق الاعتماد.

حضر اللقاء الدكتور ياسر لطفى، عميد كلية طب الأسنان، الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، الدكتور وليد محمد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور نسرين محمد شلبى، مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، الدكتور فاطمة الجوهرى، نائب مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، و مديري وحدات الجودة ومنسقي الزيارات ومديري البرامج بالكليات.

و رحب الدكتور محمد عطيه، بوفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى رحاب جامعة المنصورة مؤكداً كونها من أوائل الجامعات المصرية التي كان لها السبق في تطبيق ثقافة الجودة والاعتماد، وكذلك سعيها الدائم على مُواكبة معايير الجودة بمختلف الكليات بالجامعة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما أشاد بالتعاون والصلة الوثيقة مع الهيئة للوصول لاعتماد الكليات والبرامج ، مشيراً إلى حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمى كأول جامعة حكومية معتمدة فى مصر يعد أحد النقاط المضيئة .

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم ، أنّ جامعة المنصورة قدمت كل أوجه الدعم الفني ، واللوجستي لتطوير الجوانب التكنولوجية و البنية التحية بالكليات ، لتوفير متطلبات معايير الجودة التي ترتقي بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر لاستيفاء معايير الجودة ، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.

وأشاد الدكتور مصطفي عبد الخالق بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها في كافة المجالات، والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر كان من شأنه أن أصبحت جامعة المنصورة منارة متميزة للعلم في دلتا مصر.

وأكد الدكتور أحمد سليمان عبد اللاه على تميز جامعة المنصورة في تقديم خدمات علمية وبحثية ومجتمعية عالية الجودة، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير أدائها وتحقيق الريادة.

وأكدت الدكتورة صفاء عبد الحميد منيزع، أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة وتسير بخطى ثابتة وبرؤية واضحة نحو التقدم والتطوير والتنافسية.

وأكد الدكتور ياسر لطفي أنّ إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لاعتماد برنامج مانسشتر، إذ تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

وقال الدكتور محمد شطا أن كلية الزراعة تم اعتمادها من قبل وأن الكلية تعمل دائما على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة لتجديد الاعتماد ، حيث تشهد الكلية حالياً طفرة كبيرة لرفع جودة العملية التعليمية .

وقال الدكتور وليد الشناوي، إنّ الجامعة حريصة على تذليل العقبات وتقديم كافة أنواع الدعم للكليات، لافتاً إلى أنّ كلية الحقوق تقدمت بأوراق اعتمادها المؤسسي تنفيذًا لرؤية الجامعة ، والتي تتبنى معايير أكاديمية تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤية مصر 2030.

ووجهت الدكتورة نسرين شلبي، الشكر إلى الدكتور شريف خاطر لتوجياته وحرصه المستمر على متابعة العمل بمركز ضمان الجودة بالجامعة، ومتابعة التقارير الدورية لزيارات المحاكاة المتتالية التي يقوم بها المركز في مختلف كليات الجامعة، لمتابعة العمل والوقوف على مدي استيفاء المعايير المحددة، اتساقًا مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتي تهدف إلى حصول كافة الكليات والبرامج على الاعتماد من خلال تقديم كل وسائل الدعم المادية والبشرية لتوضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد، والترتيبات التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية، ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًّا ودوليًّا.

وعقب اللقاء، توجهت فرق لجان المراجعات للبدء في تنفيذ جدول الزيارة الميدانية المحدد من قبل الهيئة، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2025.

يذكر أن كلية التربية النوعية استقبلت فرق الاعتماد برئاسة الدكتور حمدى عبد السميع فرج، لاعتماد برنامج التربية الموسيقية وبرنامج الحاسب الآلي وبرنامج الاقتصاد المنزلى وتم الاستقبال بمقر الكلية من قبل الدكتور محي الدين العلامى عميد الكلية، وإدارة الجودة بالكلية.