السفير محمد العرابي: الدور المصري في القضية الفلسطينية محوري

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، أن قضية الوعي من أهم دعائم استقرار الوطن والدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح السفير محمد العرابي، أن استراتيجية الدولة المصرية على ترسيخ الأهداف الاقتصادية والإنمائية والتنمية المستدامة من خلال علاقات مصر الخارجية والداخلية والإقليمية والتي تشهد نموا متزايدا بشكل غير مسبوق خلال العقد الأخير.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها هيئة ومدارس الشبان العالمية ببنها بعنوان "الوعي العام أحد دعائم استقرار الوطن"، برئاسة المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني، بحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب بالقليوبية.

وأضاف العرابي، أن قوة مصر تجعلها هي المسئولة عن قيادة جهود إعادة إعمار غزة فهي مسئولية العالم أجمع ومصر ستكون لها دور محوري ورئيسي في هذه القضية الهامة، مشيرا أن الدولة المصرية قادرة على حشد المجتمع الدولي بأسره لدعم الحق الفلسطيني ومن أجل نصرة القضية وإقامة دولة فلسطين.

وأشار العرابي، إلى أن قيمة الإنسان المصري أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية، مشيرا أن الحضارة المصرية الشاملة من الفراعنة حتى العصر الحديث من أهم ركائز الشخصية المصرية من خلال موقع مصر الاستراتيجي الفريد الذي جعل مصر دولة حاكمة قائلا "لدينا قناة السويس والتي تضيف بعد استراتيجي للدولة المصرية، بالإضافة لكون مصر مصب النيل مما يعطي مصر قيمة استراتيجية وستظل مصر هبة النيل".

وأضاف العرابي، أن هذه المعطيات حددت ملامح الاستراتيجية الوطنية من خلال ما تملكه من حضارة شاملة جعلت للمصري مكانه يشعر بها من عاش خارجها يشعر بها كل من تعامل خارج مصر .

أكد العرابي، أهمية قوة الردع في حماية المقدرات ووقت الحرب والسلم، مشيرا أن مصر من الدول الراسخة لما لها من جيش قوي واقتصاد متنوع ولها تأثير دولي كبير، مشيرا إلى الجهود المصرية لرفض الإبادة والتهجير في غزة وقيامها بدورها على كل الأصعدة حتى في دعم فكرة المقاطعة.

من جانبه أكد المستشار مصطفى عبد الحميد فرج في كلمته، أن الوعي هو الركيزة والمحطة الأساسية لانطلاق قطار استقرار الوطن في إطار جهود بناء وعي المواطن المصري، حيث أولت القيادة السياسية ومؤسسات الدولة أهمية خاصة لتنمية الوعي لما له من دور في استقرار الوطن وبناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات والمساهمة في الدفع بجهود التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

أشاد فرج بالدور المصري في دعم ورفض الإبادة الجماعية والتهجير للأشقاء في قطاع غزة وفلسطين، مشددا أن القيادة السياسية لعبت بحكمة دورا كبيرا في الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وجمع الجهود الدولية لإغاثة أهالينا هناك وعلى المستوى السياسي مواجهة مخططات التهجير بكل حنكة جعلت العالم أجمع يلتف لمساندة الجهود المصرية ودعمها.