بمشاركة 6 دول.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة الملتقى العربي لرواد الاقتصاد

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي AEIF، والمعرض المصاحب له للمنتجات السيناوية والمصرية الأصيلة في نسخته الأولى، من 6 دول، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري، بحضور كثيف من رجال الأعمال وقادة الفكر الاقتصادي، بينهم الدكتور طلال أبوغزالة، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والمحاسب القانوني هيثم تركي، رئيس الملتقى، والدكتور مدحت نافع، عضو المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء، وخالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن البورصة المصرية.

وقال المحاسب القانوني هيثم تركي، الرئيس التنفيذي للملتقى، إن الملتقى يعد الأول من نوعه الذي يجمع ممثلين من 6 دول، هم "مصر، الإمارات، السعودية، النمسا، الأردن، البحرين"، وجرى اختيار توقيت الملتقى ليتماشى مع حاجة الدول العربية لمزيد من التكاتف والتضامن من أجل التصدي لمحاولات إقحامها في قضايا مصيرية تتعلق بدولة الشرف للملتقى وعلى رأسهم دولة فلسطين المحتلة.

وأوضح رئيس المؤتمر في تصريح اليوم، أنه سيجري إلقاء الضوء على أهداف الملتقى ومحاوره وجلساته الممتدة على مدار يومين متواصلين، ومدى تأثر الاقتصادات العربية بالتغيرات خاصة فيما يتعلق بالمشروعات والاستثمارات.

وأكد أن الجلسة الافتتاحية تضمن كلمة ترحيبية، ثم التعبير عن أهداف الملتقى وأهمية الوعي بالقضايا الاقتصادية والعالمية الكبرى، إضافة إلى العديد من الملفات التي تتعلق بعالم الأعمال، كما سيجري تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي العربي بما يصب في مصلحة اقتصادات الدول العربية، كذلك تقديم الرؤى المختلفة لزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الملتقى يتضمن 6 جلسات موزعة على مدار يومين.