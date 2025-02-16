إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبوزيد وتأجيل النطق بالحكم لجلسة 15 مارس

الغربية- مروة شاهين:

قررت محكمة جنايات طنطا الإقتصادية، إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبوزيد بدون ضمان مالي وتأجيل للنطق بالحكم لجلسة 15 مارس، في القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.

كانت المحكمة انعقدت اليوم الأحد، في ثان جلساتها، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجرى الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامه.

وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر، وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.

كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسى أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدى الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وإثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.