السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، حكما بالسجن 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بنطاق مركز شرطة بلبيس.

أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، ضد المتهم مصباح.م.س يبلغ 46 عاما من العمر لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه ببلبيس.



تعود أحداث القضية رقم 24637 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، لشهر ديسمبر الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "مصباح م س م" 46 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة بعض من مخدر الحشيش بغرض الاتجار فيه وترويجه على رواده بنطاق مركز بلبيس.