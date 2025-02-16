محافظ كفرالشيخ يفتتح ‏مدرسة سخا الرسمية للغات -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مدرسة سخا الرسمية لغات بمركز كفرالشيخ، على مساحة 1180 مترًا.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم، وتقليل كثافة الطلاب في الفصول المدرسية بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق التفاعل والتواصل الجيد بين المعلمين والطلاب.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، فصول المدرسة البالغ عددها 11 فصلًا، والتي تستوعب 81 طالبًا وطالبة، بكثافة 35 طالبًا في الفصل الواحد، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية وتفقد التجهيزات والمرافق التعليمية لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من المعلمين حول سير الدراسة والمناهج المقررة، كما ناقش الطلاب في المقررات الدراسية، مؤكدًا على دور التعليم الأساسي في بناء النشء وتطوير مهارات الطلاب، لافتًا إلى انتظام سير العملية التعليمية، وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه يجرى متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج فى موعدها المحدد.