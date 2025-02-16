أصيب شخص بكسور وحالته خطيرة.. سقوط رجل خمسيني من قطار في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيب شخص بكسر الساق الأيمن، اليوم الأحد، إثر سقوطه من القطار على محطة سكة حديد فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث سقوط شخص من القطار على محطة سكة حديد فرشوط.

وتبين إصابة صالح.خ.ف، يبلغ من العمر 50 عامًا، كسر بالساق الأيمن إثر سقوطه من القطار في محطة فرشوط، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.