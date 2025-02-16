مصرع سائق توكتوك وإصابة ربة منزل في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه وأصيبت ربة منزل بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين وقوع الحادث بين سيارة قيادة "فرج الله. ح" 53 عامًا سائق، ودراجة نارية "توك توك" قيادة "محمود. ا" 16 عامًا عامل.

تبين أن الحادث وقع أثناء تفادي قائد الدراجة النارية سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابه واصطدامه بالسيارة محل الحادث القادمة في الاتجاه المعاكس.

نتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة النارية المشار إليها وإصابة مستقلته المدعوة "فاطمة. ش" 32 عامًا ربة منزل بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

وجرى نقل الجثة والمصابة لمستشفى جرجا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.