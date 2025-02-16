درجات علمية مزدوجة بين جامعتي الإسكندرية ساوثهامبتون البريطانية -صور

من الإدارة التعليمية إلى الشوارع.. أطفال الطور يُكرمون العاملين في مختلف

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارك سميث، رئيس جامعة ساوثهامبتون البريطانية، مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة في كلية الأعمال، تخصص الأعمال بنظام 3+1.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الدرجات تتيح للطالب الحصول على بكالوريوس الأعمال من جامعة الإسكندرية، وإحدى درجات الماجيستير في مجالات التسويق الرقمي أو السوق المالية الدولية، أو الإدارة الدولية من جامعة ساوثهامبتون.

وأضاف قنصوه، أن هذه الاتفاقية تنص على بدء الدراسة بالدرجة المشتركة بكلية الأعمال اعتبارًا من الخريف القادم بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقاً لقواعد الاعتماد لجامعة ساوثهامبتون البريطانية.

وأبدي رئيس جامعة ساوثهامبتون خلال اللقاء ترحيبه بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في مجال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة ومجال البحث العلمي المشترك خاصة في مجال المياه والطاقة والذكاء الاصطناعي والآثار.

وفي سياق متصل، عُقد لقاء مشترك بين وفد جامعة الإسكندرية، وعمداء كليات الهندسة والفيزياء، والعلوم الاجتماعية والآداب، وعلوم الآثار بجامعة ساوثامبتون، لبحث سبل البحث العلمي المشترك في عديد من المجالات والدرجات المزدوجة.

حضر توقيع الاتفاقية من جامعة الإسكندرية كل من الدكتور علي عبد المحسن، القائم بعمل نائب رئيس جامعة الإسكندرية للتعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولي وفروع الجامعات الدولية.

كان في استقبال الوفد من جامعة ساوثهامبتون كل من رئيس الجامعة الدكتور مارك سميث، والدكتور بشير الوليد، المسئول الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط MENA، وعمداء كلية الأعمال وكلية الهندسة وكلية الآثار والعلوم الإنسانية والآداب ومسئولي مكتب العلاقات الدولية.