شاب يصيب شقيقته برصاصة في وجهها بسوهاج.. والأب: ابني لم يقصد إيذاء أخته



سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت طالبة بطلق ناري بالخد عن طريق الخطأ، على يد شقيقها، داخل منزل الأسرة، بناحية مركز شرطة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "شاهندا. ي" 22 عامًا طالبة مصابة بطلق ناري بالخد الأيسر.

أفاد والدها أنه أثناء تواجد ابنته المصابة المذكورة بالمنزل وحال عبث نجله "علي" 17 عامًا عامل بسلاح ناري كان بحوزته، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابتها المشار إليها، دون قصد منه، ونفى الشبهة الجنائية.



وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، دون قصد منه، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.