تسمم غذائي يصيب طالبتين جامعيتين في بني سويف بعد تناول طعام فاسد



بني سويف – حمدي سليمان:

أصيبت طالبتان جامعيتان بحالة تسمم غذائي إثر تناولهما طعامًا فاسدًا داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوصول كل من رقية.م.ع (19 عامًا)، وصديقتها شهد.و.ت (19 عامًا) إلى المستشفى التخصصي، مصابتين بـ مغص وقيء حاد، مع اشتباه تسمم غذائي.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.